Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm

Manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabını sık kullanan isimler arasında. Şıkel paylaşımlara yenisini ekledi ve küçüklüğünde bale yaptığı anlardan birini yayınladı.

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Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm - Resim : 1

Kuzey ve Uzay adından iki çocuğu olan manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 

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Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm - Resim : 2

Şıkel, sık sık çocukları ile spor yaptığı, meditasyon, yoga yaptığı anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. 

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Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm - Resim : 3

Ünlü manken geçtiğimiz günlerde ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekilmişti ve Şıkel'in o görüntüleri çok konuşulmuştu. 

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Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm - Resim : 4

Çağla Şıkel şimdi de küçüklüğünde bale yaptığı bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı ve "Küçüğüm" notunu düştü. 