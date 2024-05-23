Çağla Şıkel'den nostaljik paylaşım: Küçüğüm

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Kuzey ve Uzay adından iki çocuğu olan manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Şıkel, sık sık çocukları ile spor yaptığı, meditasyon, yoga yaptığı anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Ünlü manken geçtiğimiz günlerde ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekilmişti ve Şıkel'in o görüntüleri çok konuşulmuştu.
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Çağla Şıkel şimdi de küçüklüğünde bale yaptığı bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı ve "Küçüğüm" notunu düştü.