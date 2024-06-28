Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Şikel'den oğullarıyla çıktığı Alaçatı tatilinden paylaşımlar arka arkaya geldi.

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Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları - Resim : 1

Oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatilin tadını çıkaran Şıkel, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor

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Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları - Resim : 2

45 yaşındaki ünlü isim, 15 yaşındaki büyük oğlu Kuzey ile bir örnek giyindiği sahil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları - Resim : 3

Anne oğulun pozlarına "Çok güzelsiniz", "Harika görünüyorsunuz", "Maşallah" gibi yorumlar yapıldı.

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Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları - Resim : 4

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Çağla Şıkel, Kuzey ile ilgili itirafıyla şaşırtmıştı.