Çağla Şıkel'den oğlu Kuzey ile tatil pozları

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Oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatilin tadını çıkaran Şıkel, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor
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45 yaşındaki ünlü isim, 15 yaşındaki büyük oğlu Kuzey ile bir örnek giyindiği sahil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Anne oğulun pozlarına "Çok güzelsiniz", "Harika görünüyorsunuz", "Maşallah" gibi yorumlar yapıldı.
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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına katılan Çağla Şıkel, Kuzey ile ilgili itirafıyla şaşırtmıştı.