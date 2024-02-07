Çağla Şıkel'in beslenme düzenini değiştirdi: Sıfır gluten, sıfır lektin, sıfır kuruyemiş, sıfır meyve ve süt ürünü

“Kesinlikle yaşlanıyorum"

Şıkel, geçtiğimiz günlerde ise takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Soruların arasında “Neden yaşlanmıyorsun;?” da vardı. Güzel model, “Kesinlikle yaşlanıyorum ama bana iyi geleceğini düşündüğünü bildiğim şeyleri çoğaltarak ilerliyorum. Azalmıyorum çoğalıyorum. Bunlar da bana iyi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.