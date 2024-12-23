Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'in el bileği kırıldı: Gözümün önünde düştü yavrum
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğlu Kuzey Altuğ'un kayak yaparken talihsiz bir kaza yaşadı, el bileği kırıldı. Şıkel "Gözümün önünde düştü yavrum" diyerek oğlunun son durumunu paylaştı.
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Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için Erzurum'a gitti.
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Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, talihsiz bir durum yaşadı.
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Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey, pistte düştü. El bileği kırılan Kuzey'in kolu alçıya alındı.
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Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.