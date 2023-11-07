Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi! Şıkel'in annesinin doğum günü kutlamasına katıldı

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

"İYİ Kİ BİZİM ANNEMİZSİN"

44 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı. 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından annesinin doğum günü partisinde çekilen kareleri yayınlayan ünlü isim; gönderisine şu mesajı yazdı:

Bizim en kıymetlimiz, Ana Kraliçe'miz... Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile...

NAİL GÖNENLİ DE KATILDI

Uzay ve Kuzey'in ve ailesinin diğer üyelerinin de yer aldığı bir fotoğrafta, Şıkel'in bir süredir aşk yaşadığı Nail Gönenli'nin de olması dikkat çekti.

Takipçileri, ünlü ismin kısa sürede 76 binden fazla beğeni alan paylaşımına; "Enişte aileye girmiş", "Çok güzelsiniz" ve "Üçüncü fotoğraftaki ayrıntıyı çok beğendim, mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsunuz" gibi mesajlar yazdı.