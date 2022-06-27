'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, tatil sezonunu açtı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Biricik, paylaşımına; "Yazlıkçılar.com" notunu düştü...

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, sezon finali sonrası tatil sezonunu açtı.  

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Rengarenk keten takımı ile yürüyüş yaparken poz veren güzel oyuncu, bu anları takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Doğal güzelliğiyle dikkat çeken 33 yaşındaki Biricik, paylaşımına; "Yazlıkçılar.com" notunu düştü. Instagram'da 3.6 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Balıkesir Ayvalık’ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı haberleriyle ilgili konuşmuştu.