Cameron Diaz ikinci kez anne oldu

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Tatil", "Charlie'nin Melekleri", "Kötü Öğretmen", "Burada Olan Burada Kalır" ve "Vanilla Sky" gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Cameron Diaz, Benji Madden ile 2015 yılında dünyaevine girdi. İkilinin taşıyıcı anne yoluyla Raddix (4) adını verdikleri bir kızları olmuştu.
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51 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından ikinci bebeğini kucağına aldığını duyurdu. Cameron Diaz ve Benji Madden çifti, "Cardinal Madden" adında bir erkek çocuğu sahibi oldu.
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Bebeklerinin fotoğrafını paylaşmayacaklarını belirten çift, "Oğlumuz Cardinal Madden'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz "açıklamasında bulundu.