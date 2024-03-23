Cameron Diaz ikinci kez anne oldu

Tatil", "Charlie'nin Melekleri", "Kötü Öğretmen", "Burada Olan Burada Kalır" ve "Vanilla Sky" gibi filmlerle tanınan ABD'li oyuncu Cameron Diaz, Benji Madden ile 2015 yılında dünyaevine girdi. İkilinin taşıyıcı anne yoluyla Raddix (4) adını verdikleri bir kızları olmuştu.