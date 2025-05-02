Anasayfa Magazin Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı
Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı
Babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi. Can'ın babasına benzerliğiyle ilgili takipçilerinden 'babasının kopyası' şeklinde yorumlar geldi.
1 / 5
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirmişti. Ancak magazin dünyasının sevilen isimleri el ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un o hareketleri çok konuşulmuştu.
2 / 5
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ ise annesiyle de babasıyla sıklıkla görüşüyor ve sosyal medyadan pozlarını yayınlıyor.
3 / 5
Babasıyla yeni pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi.
4 / 5
Can'ın babasına benzerliğiyle ilgili takipçilerinden 'babasının kopyası' şeklinde yorumlar geldi.