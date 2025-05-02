Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı

Babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi. Can'ın babasına benzerliğiyle ilgili takipçilerinden 'babasının kopyası' şeklinde yorumlar geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 1

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirmişti. Ancak magazin dünyasının sevilen isimleri el ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un o hareketleri çok konuşulmuştu.

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Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 2

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ ise annesiyle de babasıyla sıklıkla görüşüyor ve sosyal medyadan pozlarını yayınlıyor.

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Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 3

Babasıyla yeni pozunu paylaşan Can Aslantuğ paylaşımının altına, "Kaptan ile..." notunu ekledi.

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Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ'la yeni pozunu paylaştı! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 4

Can'ın babasına benzerliğiyle ilgili takipçilerinden 'babasının kopyası' şeklinde yorumlar geldi.