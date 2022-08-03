Can Bonomo - Öykü Karayel çiftinden mutlu aile pozu

2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel , oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Ara sıra sosyal medya hesabından aile pozlarını yayınlayan Bonomo, paylaşımlarına yenisini daha ekledi.

EŞİ VE OĞLUYLA POZ VERDİ

Mutlu birliktelikleri devam eden Can Bonomo - Öykü Kareyel çiftinden ünlü şarkıcı, eşi ve oğlu Roman ile pozunu takipçileriyle paylaştı. Bonomo, paylaşımına; "Renaissance keyfi" notunu düştü. Ünlü çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Can Bonomo (@canbonomo)'in paylaştığı bir gönderi

ÇEŞME TATİLİ

Geçtiğimiz haftalarda da tatil için Çeşme'ye giden ünlü çift, özel bir plajda görüntülenmişti. Karayel ve Bonomo öğle sıcağından bunalan minik oğlunu denize sokarak serinletmişti.

"OĞLUM YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda oğluyla ilgili konuşan Can Bonomo, "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz." demişti.