Can Bonomo, Öykü Karayel’le evliliğini anlattı
Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi. Bonomo: “6 yıldır evliyiz. Ben 5 yıldır düşünmeyi bıraktım. Eşim zaten daha iyisini benim için düşünüyor” dedi...
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Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman ismini verdikleri oğullar var.
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Geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi.
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Can Bonomo, "Biz 6 senedir birlikteyiz. Ben 5 senedir düşünmeyi bıraktım. Gerek yok ki! Yani benim eşim daha iyisini düşünüyor zaten benim yerime! Ne gerek var ki!" ifadelerini kullandı.
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Bonomo'nun eşi Öykü Karayel'e duyduğu bağlılık ve takdiri vurgulayan sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.