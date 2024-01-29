Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi

Oyuncu Canan Hoşgör üç yıldır beraber olduğu işletmeci Yusuf Bakoğlu ile önceki akşam İzmir'de evlendi.

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Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi - Resim : 1

Oyuncu Canan Hoşgör, iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan çift sade bir törenle dünyaevine girdi. 

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Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi - Resim : 2

Hoşgör'ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan nikaha katıldı. Zeynep Alkan "Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" ifadelerini kullandı.

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Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi - Resim : 3

Tören sonrası kutlama yapan çifften Canan Hoşgör "Aşkla tamamlandım" ifadelerini kullandı.

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Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi - Resim : 4

Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan’ın babası Hamdi Alkan’la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.