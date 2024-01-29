Canan Hoşgör ile Yusuf Bakoğlu evlendi

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Oyuncu Canan Hoşgör, iş insanı Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan çift sade bir törenle dünyaevine girdi.
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Hoşgör'ün Hamdi Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan nikaha katıldı. Zeynep Alkan "Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" ifadelerini kullandı.
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Tören sonrası kutlama yapan çifften Canan Hoşgör "Aşkla tamamlandım" ifadelerini kullandı.
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Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan’ın babası Hamdi Alkan’la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.