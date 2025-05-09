Caner Topçu'dan Rabia Soytürk’ün çok konuşulan sözlerine yanıt
Rabia Soytürk'ün Caner Toçu hakkındaki 'kötü partner' itirafına ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.
Geçtiğimiz gün muhabirlerle bir araya gelen Rabia Soytürk, 'Duy Beni' dizisindeki partneri Caner Topçu hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.
Muhabirlerin 'şu ana kadar en kötü partneriniz kimdi? Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.” sözleri üzerine Rabia Soytürk, "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri” demişti.
"SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"
Soytürk, "Caner Topçu’dan mı söz ediyoruz?" sorusuna ise "Olabilir. Herkesin sevmek zorunda olduğu biri yok. Sevdiğim insanları söylerken çekinmiyorsam sevmediğim insanları söylerken de çekinmiyorum." diye yanıt verdi.
'KİMSEYE SAYGISIZLIĞIM OLMADI'
Bugün ise Caner Topçu'dan yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, ''İşin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapması çok saçma ve ayıp bence. Bunun altında kurgu ve art niyet arıyorum. Duy Beni setinde ne ona ne de herhangi bir set çalışanına karşı bir saygısızlığım olmadı. Bunu söylüyor olması, benim iş anlayışıma karşı bir söz. Biz meslektaşız, aynı mesleği ve aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bu açıklamaları çok garip ve ayıp buluyorum. Geçmişte yaşanmış bir olayın bugün tekrar gündeme getirilmesini anlamsız bulduğunu dile getiren oyuncu, “Üzerimden prim yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok. Altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.