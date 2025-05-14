Cannes Film Festivali başladı: İşte kırmızı halıdan kareler...

Eva Longoria

FESTİVAL YÖNETİMİNDEN KIYAFET YASAĞI

Her zamanki gibi, festivalle birlikte kırmızı halı seremonisi de dikkat çekiciydi. Bu yıl kırmızı halının kadınları, 'abartılı kıyafetler' yerine zarafeti tercih etti. Çünkü Cannes Film Festivali, bu yıl festivalin önüne geçmesi sebebiyle 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirdi.