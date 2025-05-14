Cannes Film Festivali başladı: İşte kırmızı halıdan kareler...
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı. Ünlü isimlerin katıldığı gecede, festival yönetiminin aldığı karar ve yasaklarla birlikte kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı.
78. Cannes Film Festivali resmen başladı. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor. Festivalin açılış filmi Partir un Jour (Leave One Day) oldu.
Robert De Niro'ya festivalin açılış gecesinde Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Usta oyuncuya ödülünü Leonardo DiCaprio takdim etti.
Yıllar önce festivalin jüri başkanlığını üstlenen aktör, son olarak Dolunay Katilleri filmiyle festivalde yer almıştı.
Quentin Tarantino ve Daniella Tarantino
Usta aktör Quentin Tarantino ve eşi Daniella Pick festivale katılarak sürpriz yaptı.
Eva Longoria
FESTİVAL YÖNETİMİNDEN KIYAFET YASAĞI
Her zamanki gibi, festivalle birlikte kırmızı halı seremonisi de dikkat çekiciydi. Bu yıl kırmızı halının kadınları, 'abartılı kıyafetler' yerine zarafeti tercih etti. Çünkü Cannes Film Festivali, bu yıl festivalin önüne geçmesi sebebiyle 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirdi.