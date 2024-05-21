Cannes'a giden oyuncuları eleştiren Esra Dermancıoğlu'na Birce Akalay'dan yanıt: Çok ayıp buluyorum

Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.