Cannes'a giden oyuncuları eleştiren Esra Dermancıoğlu'na Birce Akalay'dan yanıt: Çok ayıp buluyorum
77. Cannes Film Festivali'nde Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli, Hande Erçel gibi birçok oyuncu Türkiye'yi temsil etti. Oyuncu Esra Dermancıoğlu, festivale katılan meslektaşlarına tepki gösterirken o anlar Birce Akalay'a soruldu.
Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor. İddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim de katıldı. Oyuncu Esra Dermancıoğlu, dün kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelen Türk oyuncular hakkında konuştu.
Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" dedi.
Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.
Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" ifadelerini kullandı.