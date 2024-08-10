Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti

Babası terzi olduğu için dikişten anladığını ve eşine evde yardım ettiğinden bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bence ‘Kadın mutfakta, erkek işte’ durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Yalnız yaşamayı öğrendikten sonra yemek yapmayı da bilirsin, evlendikten sonra da uygularsın. Benim babam terziydi, güzel ve kutsal bir meslek. Bir elbise dikemem ama kıyafetten anlarım.