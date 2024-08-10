Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti

Zeynep Tuğçe Bayat ile evli olan oyuncu Cansel Elçin, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Elçin, eşiyle ev işlerinde ayrım yapmadıklarını ve her şeye yardımcı olduğunu söyledi.

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Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti - Resim : 1

Rol aldığı Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020'de evlenmişti.

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Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti - Resim : 2

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, market alışverişi sonrası elindeki poşetlerle Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 

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Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti - Resim : 3

Milliyet’in haberine göre “Beni en doğal halimle yakaladınız” diyen oyuncu, evde eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile yapılması gereken işleri ‘kadın-erkek’ işi diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını anlattı.

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Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti - Resim : 4

Babası terzi olduğu için dikişten anladığını ve eşine evde yardım ettiğinden bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bence ‘Kadın mutfakta, erkek işte’ durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Yalnız yaşamayı öğrendikten sonra yemek yapmayı da bilirsin, evlendikten sonra da uygularsın. Benim babam terziydi, güzel ve kutsal bir meslek. Bir elbise dikemem ama kıyafetten anlarım.