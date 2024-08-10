Cansel Elçin: Bence 'Kadın mutfakta, erkek işte' durumu yanlış, o durum değişti
Zeynep Tuğçe Bayat ile evli olan oyuncu Cansel Elçin, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Elçin, eşiyle ev işlerinde ayrım yapmadıklarını ve her şeye yardımcı olduğunu söyledi.
Rol aldığı Hatırla Sevgili, Gönülçelen ve Kırık Kanatlar gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020'de evlenmişti.
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, market alışverişi sonrası elindeki poşetlerle Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Milliyet’in haberine göre “Beni en doğal halimle yakaladınız” diyen oyuncu, evde eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile yapılması gereken işleri ‘kadın-erkek’ işi diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını anlattı.
Babası terzi olduğu için dikişten anladığını ve eşine evde yardım ettiğinden bahseden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Bence ‘Kadın mutfakta, erkek işte’ durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Yalnız yaşamayı öğrendikten sonra yemek yapmayı da bilirsin, evlendikten sonra da uygularsın. Benim babam terziydi, güzel ve kutsal bir meslek. Bir elbise dikemem ama kıyafetten anlarım.