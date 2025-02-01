Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftti 2020 yılının Ağustos ayında dünya evine girmişti. Oyuncu çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat’la Ağustos 2020'de evlenmişti.

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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı - Resim : 2

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı - Resim : 3

Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, oğullarına kavuştu.

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Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı - Resim : 4

Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve düştüğü "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu.