Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftti 2020 yılının Ağustos ayında dünya evine girmişti. Oyuncu çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi.
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Ünlü oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat’la Ağustos 2020'de evlenmişti.
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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
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Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, oğullarına kavuştu.
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Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve düştüğü "Bugün 31 Ocak Cuma. Hoş geldin Atlas" notuyla duyurdu.