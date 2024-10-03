Cansu Dere geri dönüyor: İşte yeni projesi...

BİNBİR GECE MASALLARI EFSANESİ

Şehrazat, efsanevi Fars prensesi ve 1001 Gece Masalları’nın anlatıcısıdır. Efsaneye göre Sultan Şehriyar, eşi kendisini aldatınca tüm kadınlardan intikam almaya karar verir. Vezir’in kızı Şehrazat, Sultan Şehriyar ile evlenmeye razı olur. Evlendikleri gece kız kardeşine veda etmek ister. Bu veda esnasında kız kardeşine bir masal anlatır. Masalı dinleyen Şehriyar, Şehrazat’tan bir masal daha anlatmasını ister ve bu 1001 gece devam eder.