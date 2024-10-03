Cansu Dere geri dönüyor: İşte yeni projesi...
Son olarak Sadakatsiz dizisindeki oyunculuğuyla izleyenleri büyüleyen Cansu Dere, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Asya' karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere, uzun süredir bir projede yer almıyordu. Dere yeni projesi için kararını verdi.
'1001 GECE MASALLARI'NDA ŞEHRAZAT'I CANLANDIRACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere, Bozdağ Film’le el sıkıştı. Dere, Tabii platformu için çekeceği dijital dizi '1001 Gece Masalları'nda Şehrazat’ı canlandıracak. Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesi için hazırlıklara başlandı.
Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin gelecek aylarda sete çıkması planlanıyor. Dizi için kurulan dev plato ve dekorların hazırlıkları başladı.
BİNBİR GECE MASALLARI EFSANESİ
Şehrazat, efsanevi Fars prensesi ve 1001 Gece Masalları’nın anlatıcısıdır. Efsaneye göre Sultan Şehriyar, eşi kendisini aldatınca tüm kadınlardan intikam almaya karar verir. Vezir’in kızı Şehrazat, Sultan Şehriyar ile evlenmeye razı olur. Evlendikleri gece kız kardeşine veda etmek ister. Bu veda esnasında kız kardeşine bir masal anlatır. Masalı dinleyen Şehriyar, Şehrazat’tan bir masal daha anlatmasını ister ve bu 1001 gece devam eder.