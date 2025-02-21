Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı
1001 Gece Masalları dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, kedisiyle birlikte evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
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Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansu Dere, uzun bir aranın ardından 1001 Gece Masalları dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Ünlü oyuncu Cansu Dere, İstanbul'u etkisi alan kar yağışının mutluluğunu yaşayan isimlerden oldu.
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Kedisiyle birlikte evinin bahçesinde yürüyüşe çıkan ünlü isim, o anları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
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