Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı

1001 Gece Masalları dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, kedisiyle birlikte evinin bahçesinde kar keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı - Resim : 1

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansu Dere, uzun bir aranın ardından 1001 Gece Masalları dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

2 / 4
Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı - Resim : 2

Ünlü oyuncu Cansu Dere, İstanbul'u etkisi alan kar yağışının mutluluğunu yaşayan isimlerden oldu.

3 / 4
Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı - Resim : 3

Kedisiyle birlikte evinin bahçesinde yürüyüşe çıkan ünlü isim, o anları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

4 / 4
Cansu Dere kedisiyle birlikte kar keyfi yaptı - Resim : 4