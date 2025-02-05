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Cansu Dere, Şili'den tatil pozlarını paylaştı: "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim"
Uzun süredir ekranlarda olmayan Cansu Dere, tatil için soluğu Güney Amerika'da aldı. Dere, tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile ekranlarda olan Cansu Dere, “1001 Gece Masalları” dizisinde Şehrazat karakteri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaşacak olan Cansu Dere, dizinin hazırlık süreci başlamadan enerji depolamak için Şili’ye gitti.
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44 yaşındaki oyuncu tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Dere’nin "Şili, kalbimi çaldın. Geri geleceğim" notuyla yaptığı paylaşımlar beğeni topladı.