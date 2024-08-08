Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi

Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ile başrolleri paylaştığı yeni filmi 'Borderlands'in Los Angeles'taki galasına kaşıktan yapılan kıyafetle katıldı.

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Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi - Resim : 1

Cate Blanchett’lı Alfonso Cuarón dizisi “Disclaimer” geliyor. Apple TV+ da yayınlanacak filmin galası gerçekleştirildi.

Fotoğraflar: Getty

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Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi - Resim : 2

55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, TCL Chinese Theatre'da yapılan galanın kırmızı halısında üzeri kaşıklarla bezenmiş bir bluzla boy gösterdi. 

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Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi - Resim : 3

Altına siyah pantolon giyen Cate Blanchett'in pantolonun paçasının arkasıyla ilgili yaşadığı küçük bir sökük kazasında, ünlü oyuncunun imdadına rol arkadaşı Jamie Lee Curtis yetişti.

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Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi - Resim : 4

Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett'in pantolonunu gizlemeye çalışırken; "Bir şey yok. Arkasına geçtim sadece" dedi.  