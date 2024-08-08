Cate Blanchett yeni filminin galasında kaşıktan kıyafet giydi

1 / 4
Cate Blanchett’lı Alfonso Cuarón dizisi “Disclaimer” geliyor. Apple TV+ da yayınlanacak filmin galası gerçekleştirildi.
Fotoğraflar: Getty
2 / 4
55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, TCL Chinese Theatre'da yapılan galanın kırmızı halısında üzeri kaşıklarla bezenmiş bir bluzla boy gösterdi.
3 / 4
Altına siyah pantolon giyen Cate Blanchett'in pantolonun paçasının arkasıyla ilgili yaşadığı küçük bir sökük kazasında, ünlü oyuncunun imdadına rol arkadaşı Jamie Lee Curtis yetişti.
4 / 4
Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett'in pantolonunu gizlemeye çalışırken; "Bir şey yok. Arkasına geçtim sadece" dedi.