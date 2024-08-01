Çekimler tamamlandı! Barış Arduç ve Hande Erçel’li ‘Rüzgara Bırak’ filminden yeni kareler
Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Setten Hande Erçel ve Barış Arduç'un çekim anları ve eğlenceli görüntüleri yayınlandı.
Barış Arduç ve Hande Erçel hayranlarının merakla beklediği 'Rüzgara Bırak' filminin çekimlerinde sona gelindi. İkilinin set halleri ve çekimlere dair kareler yayınlandı.
Çekimleri Çeşme ve Alaçatı’da tamamlanan filmin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Barış Arduç duygularını paylaştı.
Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtken; “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” dedi.
“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum” dedi.