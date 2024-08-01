Çekimler tamamlandı! Barış Arduç ve Hande Erçel’li ‘Rüzgara Bırak’ filminden yeni kareler

Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan Ege’yi canlandıran Barış Arduç, ilk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtken; “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” dedi.