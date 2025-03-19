Çelik'ten Tanyeli itirafı: Hayatıma anlam katan iki şarkının kaynağı...
Hercai, Dilberim, Ateşteyim, Sen Yoluna Ben Yoluma gibi Türk Pop müziğinde birçok hit eserin sahibi olan Çelik, iki gün önce pankreas kanserinden vefat eden Tanyeli için şaşırtan bir itirafta bulundu.
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2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
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Ünlü şarkıcının vefatının ardından birçok ünlü taziye mesajı yayınlamıştı.
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Dün Çelik Erişçi sosyal medya hesabından Tanyeli ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.
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''KARİYERİMİN BAŞINDAKİ BİR DETAY DEĞİLDİR''
Ünlü şarkıcı, ''Hitabım buydu... Yüzü gülerdi bu şekilde seslenince... Kariyerimin başındaki bir detay değildir. Hayatıma anlam katan 2 şarkının kaynağıdır. Bütün kalbimle duacıyım. Yüce Rabbim'in rahmeti gani gani olsun. Ailesine baş sağlığı diliyorum, Yüce Rabbim'iz sabırlar versin'' dedi