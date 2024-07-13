Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum...

2012 yılında evlendiği ve 20 ay evli kaldığı komedyen Cem Yılmaz'dan bir sene sonra boşanan Ahu Yağtu, dün yeni yaşını kutladı.
Kardeşlerim dizisinde birlikte rol alan ve aralarında sık sık aşk dedikoduları çıkan ikiliden Celil Nalçakan, Ahu Yağtu'ya "Seni şuursuzca seviyorum" sözleriyle seslendi.
Yakın zamanda Ahu Yağtu ile Celil Nalçakan'ın sık sık birlikte vakit geçirmesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. Celil Nalçakan, "Bizimki set kardeşliği" diyerek Ahu Yağtu ile hakkında çıkan söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
"SENİ ŞUURSUZCA SEVİYORUM ATU YAĞTU"
Celil Nalçakan, dün 46'ncı yaşına basan Ahu Yağtu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Seni şuursuzca seviyorum Ahu Yağtu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki, daima..." ifadelerini kullandı. Oyuncu paylaşımına ayrıca 'kalp emojisi' de ekledi.