Cem Davran: Hayatımda başkası vardı, evleneceğim kız bu dedim

''İYİ SANIYORLAR KENDİNİ, DEĞİLLER''

Cem Davran yeni nesil oyuncular için ise, ''Biz büyüklerden bahsederken bile heyecanlanıyoruz. Ama benden küçük, hatırı sayılır bir şöhreti olan oyuncu röportaj verirken ‘Nasıl başladın?’ diye soruyorlar, ‘Okuldaydım, şu rolü verdiler’ diyor. O rolü sana kim verdi? Cem Davran. Ben çok meraklı değilim benim adımı söylemene de, senin için sorun bu. İnsanın bir sürü şey öğrendiği, hayatını biçimlendiren kişilerin ismini söylememesi. Benden sonraki jenerasyonlar giderek kopuyor. İyi sanıyorlar kendilerini, iyi değiller. Boşlukta dolanıyorlar.” açıklamasında bulundu.