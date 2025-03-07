Cem Davran: Hayatımda başkası vardı, evleneceğim kız bu dedim
Ünlü oyuncu Cem Davran, NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu. Davran, eşi ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Cem Davran oldu. Taylan'ın "Yara nedir" sorusuna "Kelimeleri hayattan bir olayla anlatıyorum. Yara, benim için babam ölümü. Sonra annem de yakınlarım da vefat etti. Önce babamı kaybettim. O bende bir yara" yanıtını verdi.
'HALBUKİ HAYATIMDA BİRİ VARDI'
Eşi Hilal Davran ile nasıl tanıştığını anlatan oyuncu "O dönem baleden bir kız arkadaşım vardı. Provadan çıktık, dansçı arkadaşımın sevgilisi 'Kız kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. Yanımıza gelse olur mu?' dedi. Mekan da Kalamış. Hilal'i ilk orada gördüm. 'Evleneceğim kız' dedim. Halbuki benim hayatımda biri vardı. Hiç abartmıyorum. Şimdi bu aşksa aşk" ifadelerini kullandı.
'SONRA HEMEN İLİŞKİMİ BİTİRDİM'
"Çocuk da değiliz, 25 yaşındayız. İçimden ‘Bu kızla evleneceğim’ dedim. Aşksa aşk. Sonra hemen adam gibi ilişkimi bitirdim. Alttan girdim üstten çıktım, 1989 yılında tanıştık. 4 ay sonra nişanlandık, 1990 yılında da evlendik.”
''İYİ SANIYORLAR KENDİNİ, DEĞİLLER''
Cem Davran yeni nesil oyuncular için ise, ''Biz büyüklerden bahsederken bile heyecanlanıyoruz. Ama benden küçük, hatırı sayılır bir şöhreti olan oyuncu röportaj verirken ‘Nasıl başladın?’ diye soruyorlar, ‘Okuldaydım, şu rolü verdiler’ diyor. O rolü sana kim verdi? Cem Davran. Ben çok meraklı değilim benim adımı söylemene de, senin için sorun bu. İnsanın bir sürü şey öğrendiği, hayatını biçimlendiren kişilerin ismini söylememesi. Benden sonraki jenerasyonlar giderek kopuyor. İyi sanıyorlar kendilerini, iyi değiller. Boşlukta dolanıyorlar.” açıklamasında bulundu.