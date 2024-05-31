Cem Yılmaz, kız kardeşi Özge Yılmaz Çevik'in doğum gününü kutladı

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Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü ikilinin bu evlilikten Tuna ve Tan adında da iki çocuğu olmuştu.
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Dün ünlü komedyenin eşi Özge Yılmaz'ın doğum günüydü. Tolga Çevik, eşinin doğum gününde düğünden bir karelerini paylaşarak 'İyi ki doğdun Özgişim. Sen ailemizin her şeyisin' notunu düştü.
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Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan ise Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi. Cem Yılmaz, paylaşımına "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun." notunu düştü.
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Tolga Çevik, eniştesi Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum olarak nazar boncuğu emojisi koydu.