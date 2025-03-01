Cem Yılmaz, tarihi tartıyı oğlu Kemal'e devretti

'KOÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA BAŞLIYOR YARIN'

Paylaşımına şu ifadeleri notu düştü; "Sene 1979. Bu tartı ile bir günde 105 lira kazanmıştım... Kampanyam bile vardı(!) Tartılma 1 lira, 100 kilo üstü 2,5 lira (!) Şimdi Kemal'e devrediyorum. Koç Köprüsü çıkışında başlıyor, yarın."