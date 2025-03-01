Cem Yılmaz, tarihi tartıyı oğlu Kemal'e devretti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, küçükken kazanç sağladığını söylediği tarihi tartıyı oğluna devretti.
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Cem Yılmaz, 2013 yılında Ahu Yağtu ile evliliğini sona erdirmiş ve bu evlilikten Kemal adında oğlu olmuştu.
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Şimdi 13 yaşında olan Kemal için Cem Yılmaz esprili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, oğlunun kucağında tartıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak geçmiş yılları andı.
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'KOÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA BAŞLIYOR YARIN'
Paylaşımına şu ifadeleri notu düştü; "Sene 1979. Bu tartı ile bir günde 105 lira kazanmıştım... Kampanyam bile vardı(!) Tartılma 1 lira, 100 kilo üstü 2,5 lira (!) Şimdi Kemal'e devrediyorum. Koç Köprüsü çıkışında başlıyor, yarın."