Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti iddiası

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Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda "O kaddaaaar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayımladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.
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Cem Yılmaz'ın, kısa bir süre sonra gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
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Yılmaz, yeni birlikteliğinin duyulmasının ardından Necla Karahalil'in memleketi Tekirdağ'da giderek sevgilisine jest yapmıştı.
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Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz son günlerde gündemden düşmüyordu. Bu süreçte komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.