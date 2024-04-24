Cem Yılmaz'a doğum gününde 'yıldız' hediye edildi
Gökyüzünde artık onun da ismi var... Cem Yılmaz, doğum gününde yıldız sahibi oldu. Yazar Yüce Zerey, yıldızlara isim verme uygulamalarından biri aracılığıyla Yılmaz'a bir yıldız hediye etti.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz 23 Nisan'da 51 yaşında bastı. Yılmaz, 23 Nisan'daki doğum gününde oldukça ilginç bir hediye aldı.
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Yazar Yüce Zerey, bir yıldıza isim verme uygulaması olan Online Star Register aracılığıyla Cem Yılmaz'a yıldız hediye etti. Hediye ile evrende bilinen 70 seksilyon yıldızdan birinin adı "Cem Yılmaz" oldu.
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Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana yıldız hediye etmiş. Sağ ol gülüm." şeklinde bir notla hediyesine teşekkür etti.
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Komedyene hediye edilen yıldızın kayıt kodu: aF448901, koordinatları ise; 15h18m47.87806 derece 16'1751dec13.1 mag.
Uygulama üzerinden satılan yıldızların fiyatları ise 677 TL - 2.772 TL arasında değişiklik gösteriyor.