Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

"SİGARAYI BIRAKTIM"

Ünlü komedyen, zorlu günler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Takipçilerine tavsiyede de bulunan Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyurdu. Cem Yılmaz, "Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Geçirdiği kalp krizi sonrası Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki 'Frank çizgisi' gündeme gelmişti.