Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumu hakkında yeni bir bilgilendirme yaptı. Yaşadığı kritik sürecin ardından son durumunu paylaşan ünlü sanatçı, kendisini yakından takip eden hayranlarına ve sevenlerine de önemli sağlık tavsiyelerinde bulundu.

Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım
Elele Online

Elele Online

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım - Resim : 1

"SİGARAYI BIRAKTIM"

Ünlü komedyen, zorlu günler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Takipçilerine tavsiyede de bulunan Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyurdu. Cem Yılmaz, "Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" ifadelerine yer verdi.

 
 
 
 
 
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Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Geçirdiği kalp krizi sonrası Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki 'Frank çizgisi' gündeme gelmişti.

Kulak memesindeki çizgi (Frank işareti) tek başına kalp krizi habercisi değilSağlıkKulak memesindeki çizgi (Frank işareti) tek başına kalp krizi habercisi değil

 

 

 

 