Ünlülerden Filenin Sultanları'nın yarı final zaferine destek
2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yı mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm ülkeye büyük bir gurur yaşattı. Filenin Sultanları’nın bu tarihi başarısına sanat, spor ve cemiyet dünyasından da tebrik mesajları yağdı.
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Erol Evgin: Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1'le geçerek yarı finale yükselen Atatürk'ün kızlarını, Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Eşsiz başarınızla ulusumuza çok büyük bir gurur yaşatıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler.
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Ahsen Eroğlu: Bizim kızlar yine yaptı yapacağını.
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Ceyda Düvenci: Canımız kaptanımız, Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları... Gurur kaynağımızsınız!
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Ebru Gündeş: Şahanesiniz kızlar! Sizinle gurur duyuyoruz. Şampiyon belli.