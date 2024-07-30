Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim!
Cem Yılmaz hem yazıp hem oynadığı 2004 yılı yapımı G.O.R.A'nın devam filminin geleceğini yakın zamanda duyurmuştu. GORA 4 GORA'nın kadrosu da yavaş yavaş oluşmaya başladı.
1 / 4
İlk olarak 2004 yılında izleyici karşısına çıkan ‘G.O.R.A.’yı sırasıyla ‘A.R.O.G’ ve ‘Arif v 216’ takip etmişti.
2 / 4
Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek yeni filmini duyurmuştu.
3 / 4
Aradan geçen 20 yılın ardından, Cem Yılmaz hayranlarına müjdeyi verdi ve GORA 4 GORA'nın Netflix’te yayınlanacağını söyledi.
4 / 4
KADRODAKİ İLK İSİM OZAN GÜVEN
Cem Yılmaz şimdi de kadrodaki ilk ismi açıkladı. 216 rolüyle hafızalarda yer edinen Ozan Güven ile paylaşım yapan Yılmaz pastalı paylaşımla hayranlarından beğeni topladı.