Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim!

Cem Yılmaz hem yazıp hem oynadığı 2004 yılı yapımı G.O.R.A'nın devam filminin geleceğini yakın zamanda duyurmuştu. GORA 4 GORA'nın kadrosu da yavaş yavaş oluşmaya başladı.

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Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim! - Resim : 1

İlk olarak 2004 yılında izleyici karşısına çıkan ‘G.O.R.A.’yı sırasıyla ‘A.R.O.G’ ve ‘Arif v 216’ takip etmişti.

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Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim! - Resim : 2

Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek yeni filmini duyurmuştu.

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Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim! - Resim : 3

Aradan geçen 20 yılın ardından, Cem Yılmaz hayranlarına müjdeyi verdi ve GORA 4 GORA'nın Netflix’te yayınlanacağını söyledi.

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Cem Yılmaz'ın Gora 4 Gora heyecanı: İşte kadrodaki ilk isim! - Resim : 4

KADRODAKİ İLK İSİM OZAN GÜVEN

Cem Yılmaz şimdi de kadrodaki ilk ismi açıkladı. 216 rolüyle hafızalarda yer edinen Ozan Güven ile paylaşım yapan Yılmaz pastalı paylaşımla hayranlarından beğeni topladı.