Cemal Can Seven ailesinden aldığı maaşı açıkladı

Survivor 2020'de şampiyon olduktan sonra hayran kitlesi bir hayli artan Cemal Can Canseven gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.
'GEÇEN BİR MEKANLA KAVGA ETTİM'
Çeşme'deki plajların pahalılığı hakkında konuşan Cemal Can Canseven, ''Çeşme çok pahalı plaj için dünya kadar para alıyorlar bir de harcama limiti koyuyorlar. Geçen bir mekanla kavga ettim. İsraf geliyor bana.''
'BU ARTIK KAZIKLANMA GİBİ GELİYOR BANA'
''Onu verecek bütçem var ama bu artık kazıklanma gibi geliyor bana. Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plaja gidiyorum. Biriktirme zamanındayız.''
'BABAMDAN HER AY 25 BİN TL ALIYORUM'
Maaşını açıklayan Cemal Can Canseven, ''Ben kazancımı eve yatırıyorum. Benim hesabımı annem ve babam tutuyor. Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, biriktiriyorum bile. Benim lüks harcamalarım var. Kredi kartı harcamam var onu düşünmüyorum ailem hallediyor.'' dedi.