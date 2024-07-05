Cemal Can Seven ailesinden aldığı maaşı açıkladı

'BABAMDAN HER AY 25 BİN TL ALIYORUM'

Maaşını açıklayan Cemal Can Canseven, ''Ben kazancımı eve yatırıyorum. Benim hesabımı annem ve babam tutuyor. Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, biriktiriyorum bile. Benim lüks harcamalarım var. Kredi kartı harcamam var onu düşünmüyorum ailem hallediyor.'' dedi.