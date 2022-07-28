Cemre Kemer kızı Karla'nın 1. yaşını kutladı

Dağılan "Hepsi" grubunun üyelerinden olan Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emre Medina ile dünya evine girmişti. Cemre Kemer, geçtiğimiz sene kızı Karla'yı kucağına almış ve ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.Çiftin kızları Karla, 1 yaşına bastı.

"BEBEĞİMİZ 1 YAŞINDA"

Mutlu evliliklerini sürdüren ikili, kızlarının doğum gününde küçük bir kutlama organize etti. Kemer ile Medina, etkinlikte Karla ile birlikte objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı, bu fotoğrafı, "Geç gelen paylaşım... Karla'ya 1 yaş kutlaması yapmıştık ama araya Covid-19, o, bu, şu derken koyamamıştım. Burada bu ekip böyle bir anımız olmalı. Bebeğimiz Allah'a şükür 1 yaşında..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cemre Kemer Medina (@cemrekemer)'in paylaştığı bir gönderi

"BURASI ÖYLE BİR DÜNYA"

"Karla" ismine karar verme hikayesini de dile getiren Cemre Kemer, "Bir hikâyesi var tabii ki ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. Karla, özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli başlıklardan biri bu olmalı, burası öyle bir dünya." ifadelerini kullanmıştı.