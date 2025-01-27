Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı
Geçen sene yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatan şarkıcı Cenk Eren, neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı.
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Ünlü şarkıcı Cenk Eren, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uymuş, Mart 2024'te yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmıştı.
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Operasyondan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşan şarkıcı, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını yazmıştı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.
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Yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.