Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı

Geçen sene yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatan şarkıcı Cenk Eren, neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uymuş, Mart 2024'te yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatmıştı. 

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Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı - Resim : 2

Operasyondan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşan şarkıcı, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını yazmıştı. 

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Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı - Resim : 3

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.

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Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı ve son halini paylaştı - Resim : 4

Yeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Eren, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı. 