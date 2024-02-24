Cenk Eren’in acı günü: 34 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Şarkıcı Cenk Eren'in bir süredir kanser tedavisi gören yeğeni Ecem Ebru Alkış 34 yaşında hayatını kaybetti.

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Cenk Eren’in acı günü: 34 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 1

Şarkıcı Cenk Eren acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Cenk Eren’in acı günü: 34 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 2

Eren paylaşımında "Kocasının-dayısının koca yüreklisi, annesinin, babasının, kardeşinin kıymetlisi... En çalışkanı, hayatı çok seveni... Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Cenk Eren’in acı günü: 34 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 3

KONSER PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Konser programını iptal eden şarkıcı "Yeğenimin acı kaybı dolayısıyla programımı gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek durumundayım... Saygılarımla..." dedi.

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Cenk Eren’in acı günü: 34 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti - Resim : 4

Ecem Ebru Alkış, tedavi sürecini takipçileriyle sık sık paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyadan anlatıyordu. İşte o karelerden bazıları...