Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Dizideki rol arkadaşları konuştu

Züleyha Hamza ihanet iddiaları için "“Cenk Bey’in evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü” diye konuştu.