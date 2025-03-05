Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! Dizideki rol arkadaşları konuştu
Cenk Torun'un, eşi Nevin Torun'u birlikte kamera karşısına geçtikleri dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığı ileri sürülmüştü. Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, yasak aşkı doğrulayan nitelikte açıklamalar yaptı.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Oktay" karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açmıştı. Ünlü oyuncunun, Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edidi.
Torun'un iddiasına göre, eşi kendisini aldatıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.
Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet’in haberine göre ünlü oyuncunun eşini aldattığı iddialarını “Esaret” dizisindeki ekip arkadaşları doğruladı. “Esaret” dizisinde rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.
Züleyha Hamza ihanet iddiaları için "“Cenk Bey’in evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü” diye konuştu.