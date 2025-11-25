Ceren Arslan'dan 'Miss Universe' itirafı: Üçümüz dışında herkes estetikliydi

Yarışmada finale kalamayan Ceren Arslan, estetiği olmadığını söyleyerek; "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı" dedi.