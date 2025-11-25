Ceren Arslan'dan 'Miss Universe' itirafı: Üçümüz dışında herkes estetikliydi

Tayland'da düzenlenen ve küresel çapta büyük ilgiyle izlenen Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe), Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın çarpıcı itirafıyla yeniden gündeme oturdu.

Miss Universe 2025, geçtiğimiz günlerde skandalların gölgesinde tamamlandı. Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği ve ülkemizden Ceren Arslan’ın dereceye girememesi, yarışmanın ardından ortaya atılan iddialarla birlikte şeffaflık tartışmalarını da gündeme taşıdı.

74'üncü Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılma sürecinden bahseden Ceren Arslan; "İngilizce öğretmeniyim. Arkadaşlarımın ısrarıyla Miss Universe yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Böylelikle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım" ifadelerini kullandı.

Yarışmada finale kalamayan Ceren Arslan, estetiği olmadığını söyleyerek; "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı" dedi.

Ceren Arslan; "Yarışma sürecinde mental ve fiziksel anlamda yıprandığım dönem oldu ama ülkemi temsil etmek birinci önceliğimdi" dedi. 