Ceren Arslan'ın okul arkadaşı ünlü oyuncu çıktı: Bizi benzetiyorlardı
Tayland'da düzenlenen ve jüri istifaları, yarışmacı protestolarıyla tarihe geçen şaibeli Miss Universe 2025 tacını, tüm tartışmalara rağmen Meksika güzeli Fatima Bosch taktı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın, magazin ve sanat dünyasından çok ünlü bir isimle eski okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden beri gerek güzelliği gerek paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Ceren Arslan, 20 Haziran 1999 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Ceren Arslan'ın burcu İkizlerdir...
TV8'de Gel Konuşalım programına katılan ve o tartışmanın detaylarını aktaran Ceren Arslan, "Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı. Organizasyon yetkilisi özür diledi. Olay olduğunda hepimiz şok geçirdik." dedi.
Yorulduğunu dile getiren Arslan, "Mental anlamda ve fiziksel anlamda yıprandığım dönem oldu. Burada Türkiye yazısını taşıyordum, ülkemi temsil etmek birinci önceliğimdi. Bir kere Türkiye'yi daha çok ötekileştirme söz konusu" dedi.