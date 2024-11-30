Ceyda Ateş'in kızı 4 yaşına girdi! Annesiyle olan benzerliği gündem oldu
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterini canlandıran ve geniş hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş şimdi hayatını ABD'de sürdürüyor. 2018'de Buğra Toplusoy ile evlenen ve Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın 4 yaşına girdi. Talia'nın annesiyle olan benzerliği gündem oldu...
2018 yılında Miami'de evlenen ve kasım ayında kızları Talia'yı kucaklarına alan Buğra Toplusoy ile eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızlarının 4'üncü yaşını kutladı.
Ceyda Ateş Toplusoy 4 yaşına basan kızının doğum günü için parti organize etti. Kızlarının okulunda bir kutlama düzenleyen Ceyda Ateş, Talia'nın partisini eşi Buğra Toplusoy ile birlikte hazırladı.
Ateş, paylaşımına da şu notu ekledi: "Bugün 4 yaşındasın. Henüz yolun çok başındayız ve bizi bekleyen çok güzel bir yolculuk var. Annen ve baban olarak bu yolculuğun her anında yanında olduğumuzu bilmen dünyalara bedel. Güldüğünde, ağladığında, doğrunda, yanlışında, başarında, başaramadığında... Her anında! Seni sonsuzlar kadar sevecek ve koruyacağız.
Senin için güzellikler yaratmaya devam edeceğiz bir tanem. Annen ve baban olarak bildiğimiz en güzel ve en iyiyi sana anlatmaya da devam edeceğiz. Büyüttüğün o güzel yüreğinden merhamet eksik olmasın güzel meleğim. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizi seçtin. İyi ki doğdun. 24 Kasım 2020"