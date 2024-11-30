Ceyda Ateş'in kızı 4 yaşına girdi! Annesiyle olan benzerliği gündem oldu

Ateş, paylaşımına da şu notu ekledi: "Bugün 4 yaşındasın. Henüz yolun çok başındayız ve bizi bekleyen çok güzel bir yolculuk var. Annen ve baban olarak bu yolculuğun her anında yanında olduğumuzu bilmen dünyalara bedel. Güldüğünde, ağladığında, doğrunda, yanlışında, başarında, başaramadığında... Her anında! Seni sonsuzlar kadar sevecek ve koruyacağız.