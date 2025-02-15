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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete, Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk dolu pozlarla gündem oldu.
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Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı. Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı.
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Çift, ilişkilerini çok fazla sosyal medyaya yansıtmayı tercih etmese de ara ara beraber fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Aylardır birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.
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Ceyda Düvenci, sevgilisi ile dün geceki davetten çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Sevgi dolu dünyama bin şükür… Sevgisiz nefes alamam… Nefesim bol… Şükür… Sevgilim, çocuklarım, en büyük şansım… Sevgi günümüz kutlu olsun… Güçlü Mete... Hayat hediyem…"