Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete, Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk dolu pozlarla gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem - Resim : 1

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yeklen açmıştı. Ünlü oyuncu kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı. 

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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem - Resim : 2

Çift, ilişkilerini çok fazla sosyal medyaya yansıtmayı tercih etmese de ara ara beraber fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem - Resim : 3

Aylardır birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından Sevgililer Günü paylaşımı yaptı. 

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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Sevgi günümüz kutlu olsun, hayat hediyem - Resim : 4

Ceyda Düvenci, sevgilisi ile dün geceki davetten çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

 "Sevgi dolu dünyama bin şükür… Sevgisiz nefes alamam… Nefesim bol… Şükür… Sevgilim, çocuklarım, en büyük şansım… Sevgi günümüz kutlu olsun… Güçlü Mete... Hayat hediyem…"