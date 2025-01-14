Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı
Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.
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8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, gönlünün kapılarını radyocu Güçlü Mete’ye açtı. İlişkileri dolu dizgin devam çiftten Düvenci yeni imajı ile gündeme geldi.
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Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı.
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Instagram hesabının hikayeler kısmından fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.
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