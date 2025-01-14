Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı

Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı - Resim : 1

8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, gönlünün kapılarını radyocu Güçlü Mete’ye açtı. İlişkileri dolu dizgin devam çiftten Düvenci yeni imajı ile gündeme geldi.

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Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı - Resim : 2

Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı.

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Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı - Resim : 3

Instagram hesabının hikayeler kısmından fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. 

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Ceyda Düvenci imaj tazeledi! Yeni saç rengi beğeni topladı - Resim : 4