Anasayfa Magazin Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Düvenci'nin doğanın içindeki taş evini görenler hayran kaldı
Ceyda Düvenci köye taş ev yaptırdı! Düvenci'nin doğanın içindeki taş evini görenler hayran kaldı
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez de doğa ile iç içe bir köyde yaptırdığı taş eviyle gündeme geldi.
1 / 5
En son Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde NTV'de yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programının sunuculuğunu üstleniyor.
2 / 5
Verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Düvenci'nin artık taş evi var.
3 / 5
Ünlü oyuncu Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi.
4 / 5
Düvenci, şu ifadeleri kullandı:
"Bu evle ilgili başlangıçtan bugüne, o kadar çok hayallerim değişti, yaşayacağım şekil, biçim değişti ki... Kitlenmiştim. 5 aydır netleşmişti hayalim..."