Ceyda Düvenci oğlu Ali ile birlikte Kenya'ya gitti: "Hayatımda deneyimlediğim en sessiz zamanlar "

"Telefon sadece odada çekiyor, elektrik güneş enerjisi… Sadece doğa ve hayvanlar var. Hayatımda deneyimlediğim en sessiz zamanlar olabilir. Hayata ne için geldiğimi tekrar anladığım zamanlar bunlar… Her şeyden önce hayallerimin peşinden koşabilmek için elbette… Ve sonrasında kızımla beraber hayat görevimi anlamıştım ama şimdi biliyorum ki evlatların yüzündeki gülümseme için, değişik deneyimler yaşamalarına sebep olmak için yaşıyorum."