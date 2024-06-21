Ceyda Düvenci oğlu Ali ile birlikte Kenya'ya gitti: "Hayatımda deneyimlediğim en sessiz zamanlar "
Son olarak final yapan Sakla Beni'yle Star TV'de seyirciyle buluşan Ceyda Düvenci, bayram tatilinde oğluyla Kenya'ya gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Prens dizisiyle blutv'de seyirciyle buluşan Ceyda Düvenci, aynı zamanda büyük ilgiyle izlenen NTV'nin Bambaşka Sohbetler adlı sohbet programıyla da adından söz ettiriyor.
Düvenci, bayram tatilinde oğluyla Kenya'ya gitti ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü:
"Tüm yıl bu anları bekledim… Coğrafi özellikleri nedeniyle kızımı getiremedim ama oğlumla harika günler geçirmeye başladık… Dönüşte de kızımla anne-kız tatilimiz var.
Oğlum tüm gün şarkılar söylüyor ve yüzünde bitmeyen gülümseme ve şaşkınlıkla şahane deneyimler yaşayarak bana hayatın en güzel hediyelerini veriyor… Durup durup “hayatımın en güzel günleri olanilir anne” diyor."
"Telefon sadece odada çekiyor, elektrik güneş enerjisi… Sadece doğa ve hayvanlar var. Hayatımda deneyimlediğim en sessiz zamanlar olabilir. Hayata ne için geldiğimi tekrar anladığım zamanlar bunlar… Her şeyden önce hayallerimin peşinden koşabilmek için elbette… Ve sonrasında kızımla beraber hayat görevimi anlamıştım ama şimdi biliyorum ki evlatların yüzündeki gülümseme için, değişik deneyimler yaşamalarına sebep olmak için yaşıyorum."