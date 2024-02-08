Ceyda Düvenci oğlu Ali ile birlikte tenis oynadığı anları paylaştı: Hayat akıp gidiyor ve ben çocukluğumla çocuklarımı büyütüyorum

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Oğlumun yaşındaydım annem beni tenise başlattığında. Mustafa kemal paşa’dan her haftasonu anneanneciğimle otobüse biner Bursa’ya gelirdik sabahın köründe. DSİ de önce Hasan hocamla tenis antremanı, sonra da Mustafa hocamla yüzme antremanına girerdim. Anneannem beklerdi başımda. Dönüş yolunda otogarda bir dondurma hakkımı alıp eve dönerdik… ne güzel günlerdi… yıl 1982-1983

Annecim; bir sporu iyi bileceksin bir de en az bir dil derdi. Bir enstrüman çalmamı da çok istedi ama ben pek istekli olmadım. Ama sayesinde tenis sporcusu oldum, ingilizcem de ana dilim gibi oldu… annemin de anneannemin de üstümdeki emeğini unutamam… anneanneciğim sayesinde de kitap kurdu oldum mesela… hep okurdu, hep…