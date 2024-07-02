Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin doğum gününü kutladı: "İyi ki koynuma aldım seni 7 sene önce bugün"

Ünlü oyuncu oğlu ile elele tutuştuğu fotoğrafı paylaşıp " İyi ki beni seçtin… iyi ki koynuma aldım seni 7 sene önce bugün… dert ortağım, oğlum, en büyük şükürüm, en eğlendiğim, en öğrendiğim… iyi ki doğdun" notunu düştü.