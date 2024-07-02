Anasayfa Magazin Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin doğum gününü kutladı: "İyi ki koynuma aldım seni 7 sene önce bugün"
Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin doğum gününü kutladı: "İyi ki koynuma aldım seni 7 sene önce bugün"
Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin 7. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında sade bir tören ile nikah masasına oturdu. Çiftin oğulları Ali, 2017'de dünyaya gelmişti. Çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı.
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Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oğlu Ali, dün 7 yaşına bastı. Düvenci oğlu Okan Ali'nin 7. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Ünlü oyuncu oğlu ile elele tutuştuğu fotoğrafı paylaşıp " İyi ki beni seçtin… iyi ki koynuma aldım seni 7 sene önce bugün… dert ortağım, oğlum, en büyük şükürüm, en eğlendiğim, en öğrendiğim… iyi ki doğdun" notunu düştü.
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Düvenci'nin gönderisi 42 binin üzerinde beğeni aldı.