Anasayfa Magazin Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Bazen net, bazen flu... Ne hissediyorsan yalnız değilsin"
Ceyda Düvenci'den yeni pozlar: "Bazen net, bazen flu... Ne hissediyorsan yalnız değilsin"
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi. Düvenci paylaşımına "Bazen net, bazen flu... sadece şunu biliyorum; Ne hissediyorsan yalnız değilsin" notunu düştü.
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Son olarak Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
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Sosyal medyada sık paylaşım yapan Düvenci paylaşımlarına yenisini ekledi.
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Peşpeşe karelerini yayınlayan ünlü oyuncu şu notu düştü:
"Bazen net, bazen flu... sadece şunu biliyorum; Ne hissediyorsan yalnız değilsin"
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Düvenci'nin gönderisine takipçileri "Aşk kadına yakışır", "Maşallahınız var", "Harika olmuşsunuz", "Gülen yüzünüz hiç solmasın", Bu yaşta bu kadar güzel olmak zorunda mısın" gibi yorumlarda bulundu.