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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa 14 yaşına girdi: Kuzey yıldızım, hayat öğretmenim iyi ki doğdun
Oyuncu Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, 14. yaşına girdi. Doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Düvenci’nin o paylaşımına binlerce beğeni geldi.
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile nikah masasına oturmuştu. 2011 yılında kızları Melisa'yı kucağına alan çift, 2013 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.
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Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanan kızının sağlığı için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi.
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Şimdi ise o küçük kız 14 yaşına geldi. Ceyda Düvenci, ilk göz ağrısının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.
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Düvenci kızının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" notunu düştü.