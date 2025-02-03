Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u mezarı başında andı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı - Resim : 1

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa babası ile Ferdi Tayrun'un mezarını ziyarete gitti.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı - Resim : 2

Ceyda Düvenci Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'yı zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı - Resim : 3

Ancak bu sefer paylaşım Melisa'nın babası Engin Akgün'den geldi.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı - Resim : 4

Babasının sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, Melisa'nın mezarın başına Ferdi Tayfur'un bir fotoğrafını koyduğu anlar kaydedildi.