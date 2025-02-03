Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, Ferdi Tayfur'u mezarında andı
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u mezarı başında andı.
1 / 4
Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden olan kızı Melisa babası ile Ferdi Tayrun'un mezarını ziyarete gitti.
2 / 4
Ceyda Düvenci Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa'yı zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.
3 / 4
Ancak bu sefer paylaşım Melisa'nın babası Engin Akgün'den geldi.
4 / 4
Babasının sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, Melisa'nın mezarın başına Ferdi Tayfur'un bir fotoğrafını koyduğu anlar kaydedildi.