Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı

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Ceyda Düvenci'nin 2008 – 2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.
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Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün , geçtiğimiz ay Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği "Zahmet Olmazsa" adlı şarkısını seslendirdi.
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Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmadı.
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Melisa şimdi de şan dersi almaya başladı. Düvenli kızının ders aldığı anı Instagram hesabından paylaştı.