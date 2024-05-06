Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı

Geçtiğimiz ay Sıla'nın şarkısını seslendirerek herkesi duygulandıran Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı. Düvenci o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı - Resim : 1

Ceyda Düvenci'nin 2008 – 2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu. 

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı - Resim : 2

Şu an 13 yaşında olan Melisa Akgün , geçtiğimiz ay Sıla Gençoğlu'nun seslendirdiği "Zahmet Olmazsa" adlı şarkısını seslendirdi.   

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı - Resim : 3

Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa Akgün'ün performansına Sıla Gençoğlu da kayıtsız kalmadı. 

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Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa şan dersi almaya başladı - Resim : 4

 Melisa şimdi de şan dersi almaya başladı. Düvenli kızının ders aldığı anı Instagram hesabından paylaştı. 