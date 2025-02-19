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China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bugün 32 yaşına girdi. China Suarez sevgilisi Mauro Icardi'nin doğum gününü sosyal medyadan hazırladığı romantik bir video ile kutladı.
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Şu sıralar özel hayatında çok mutlu olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, bugün 32 yaşına girdi.
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Şu sıralar sakat olan golcü Mauro Icardi’nin doğum gününü sevgilisi China Suarez, yayınladığı video ile kutladı.
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Suarez'in "Söze gerek yok. Mutlu yıllar aşkım" notunu düştüğü video kısa sürede gündem oldu.
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Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi, yeni ilişkisiyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.