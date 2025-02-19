China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bugün 32 yaşına girdi. China Suarez sevgilisi Mauro Icardi'nin doğum gününü sosyal medyadan hazırladığı romantik bir video ile kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım - Resim : 1

Şu sıralar özel hayatında çok mutlu olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, bugün 32 yaşına girdi. 

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China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım - Resim : 2

Şu sıralar sakat olan golcü Mauro Icardi’nin doğum gününü sevgilisi China Suarez, yayınladığı video ile kutladı. 

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China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım - Resim : 3

Suarez'in "Söze gerek yok. Mutlu yıllar aşkım" notunu düştüğü video kısa sürede gündem oldu.

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China Suarez'den sevgilisi Mauro Icardi'ye romantik doğum günü kutlaması: Mutlu yıllar aşkım - Resim : 4

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Icardi, yeni ilişkisiyle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 